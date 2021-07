سفیر کی بیٹی پر تشدد کا معاملہ، افغانستان نے اپنا سفیر اور سینئر سفارتی عملے کو واپس بلانے کا اعلان کردیا

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان کے سفیر کی بیٹی پر مبینہ تشدد کے واقعے پر کابل انتظامیہ نے اسلام آباد میں موجود اپنے سفیر اور سینئر سفارتی عملے کو واپس بلانے کا اعلان کردیا۔

افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں بتایا کہ صدر اشرف غنی نے افغان وزارت خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اسلام آباد سے سفیر اور سینئر سفارتی عملے کو واپس بلالے۔

انہوں نے کہا کہ افغان سفیر کی بیٹی کا اغوا اور اس پر بیہمانہ تشدد نے ہماری قوم کی نفسیات کو زخمی کیا ہے، یہ ہماری قومی نفسیات پر تشدد ہوا ہے۔

خیال رہے کہ 16 جولائی کو افغانستان کے سفیر کی بیٹی کو اسلام آباد میں اس وقت مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ اپنے بھائی کیلئے تحفہ خریدنے گئی تھی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے واقعے کی تحقیقات میں پیش رفت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 72 گھنٹوں میں ملزمان گرفتار کرلیے جائیں گے۔

President @ashrafghani instructed @mfa_afghanistan to call back our ambassador from Islamabad along with all senior diplomats. The abduction of Afgh ambassador's daughter & her subsequent torture has wounded the psyche of our nation. Our national psyche has been tortured.