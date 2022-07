ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ، ٹی وی اداکاروں کی بھی مبارکبادیں ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ، ٹی وی اداکاروں کی بھی ...

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پنجاب کے ضمنی انتخابا ت میں پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی پر پاکستانی شوبز انڈسٹری کے متعدد اداکاروں نے بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کو مبارکبادیں پیش کیں ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان شوبز انڈسٹری کے کئی ستاروں نے پی ٹی آئی کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان کی حمایت میں سوشل میڈیا پر پیغامات جاری کئے،اداکاروں نے انسٹاگرام اور ٹوئٹر پر اپنی کامیابی کا جشن منایا۔ پاکستان کی سینئر اداکارہ ثمینہ پیر زادہ نے گزشتہ روز انتخابات کے دوران کئی پیغامات شیئر کیے اور لوگوں کا حوصلہ بڑھاتی رہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جیت کے بعد اداکارہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ٹویٹ کی کہ" میرے پیارے رب ، شکریہ"۔

میرے پیارے رب - شکریہ — Samina Peerzada (@SaminaSays) July 17, 2022

ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ "اب عام انتخابات کا دن دور نہیں ، انشا اللہ"۔

پاکستانی سینئر اداکار و میزبان فیصل قریشی نے تحریک انصاف کی جیت پر عمران خان کی ماضی کی تصویر شیئر کی جس میں وہ بولنگ کرتے نظر آرہے ہیں ، ساتھ ہی انہوں نے ٹوئٹر پیغام میں پی ٹی آئی کا ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے لکھا کہ یہ عوام کا فیصلہ تھا۔

پاکستانی فلم انڈسٹری کی سنیئر اداکارہ شگفتہ اعجاز نے عمران خان کی کامیابی پر انکی تصاویر انسٹاگرام سٹوری پر شیئر کیں اور ساتھ ہی عمران خان کی جیت کو سراہا اور تالیاں بجانے والے ایموجی کا استعمال کیا۔

لالی ووڈاداکار رضا تالش نے مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کی ویڈیو انسٹاگرام سٹوری پر شیئر کی، ساتھ ہی ویڈیو پر 'فلٹر' لگایا گیا تھا جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ مریم نواز آبدیدہ ہیں۔اداکار نے اسٹوری کے کیپشن میں لکھا کہ 'نو اِشو، لے لو ٹشو'۔

پاکستان کی خوبصورت اداکارہ ایمن خان نے پی ٹی آئی کی کامیابی پر انہیں مبارک باد دی۔

پاکستان کے معروف اداکار ہارون شاہد نے لکھا کہ ایک مرتبہ پھر عوام نے عمران خان کو منتخب کیا ہے، یہ تو بس 2022 کے عام انتخابات کے لیے وارم اپ تھا۔

To all the Insafians today. Remember how we stepped out and safeguarded our vote today. This was just the warm up for the GE 2022! ????????❤️#پنجاب_تحریک_انصاف_کا — Haroon Shahid (@Haroon_5hahid) July 17, 2022

اپنی ایک اور ٹوئٹ میں ہارون شاہد نے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری کے لیے لکھا کہ 'نئے پاکستان میں آپ کو خوش آمدید'۔

Oye Bilawal!!! Welcome to Naya Pakistan again ???????? And that's how we do it ???? #ByElection2022 — Haroon Shahid (@Haroon_5hahid) July 17, 2022