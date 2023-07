روس کی یوکرین گندم معاہدے سے دستبرداری ،اقوام متحدہ کا شدید ردعمل

نیویارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) روس کی جانب سے یوکرین گندم معاہدے سے دستبرداری پر اقوام متحدہ نے شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کے گندم معاہدے سے دستبردار ہونے کے روسی فیصلے کی قیمت بھوک کا سامنا کرنے والے کروڑوں افرادادا کریں گے۔

غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق نیویارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انتونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ روسی اقدام سے ہر جگہ ضرورت مند لوگوں کو دھچکا لگے گا۔اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ کروڑوں لوگوں کو بھوک کا سامنا ہے اور صارفین عالمی سطح پر قیمتی زندگی کے بحران کا سامنا کر رہے ہیں، وہ اس کی قیمت ادا کریں گے۔

Today’s decision by Russia to terminate the implementation of the Black Sea Initiative will strike a blow to people in need everywhere.

But it will not stop our efforts to advance global food security & price stability.

There is too much at stake in a hungry & hurting world. pic.twitter.com/8dlmRusv16