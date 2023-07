پاکستان میں افغان گلوکارہ کے مبینہ قتل کی افواہوں کی حقیقت سامنے آگئی

کراچی (ویب ڈیسک) افغان گلوکارہ حسیبہ نوری کے مبینہ قتل کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی، جس کو ملالہ یوسفزئی کے والد ضیا الدین یوسفزئی سمیت کئی صارفین کی جانب سے سوشل میڈیا پر شئیر کیا گیا۔خود حسیبہ نور نے بھی پاکستان میں اپنی موت کی خبروں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کسی نے ان کے کار حادثے کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرکے جھوٹی خبریں پھیلائیں۔ ایک ویڈیو بیان میں گلوکارہ کا کہنا ہے کہ خبریں چلانے والوں کو مجھ سے براہ راست رابطہ کرنا چاہئے تھا یا میری فیملی سے معلومت حاصل کرنی چاہئے تھی۔

صحافی افتخار فردوس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ ان کی ابھی افغان گلوکارہ حسیبہ نوری سے بات ہوئی ہے جن کے بارے میں یہ افواہ گردش کررہی تھی کہ ان کی خیبر پختونخواہ میں ہلاکت ہوگئی ہے۔انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے لکھا کہ حسیبہ نوری خیریت سے زندہ سلامت ہیں اور کراچی میں موجود ہیں لیکن سوشل میڈیا سمیت کچھ ویب سائٹس کی جانب سے ان کی موت کی خبر شئیر کی گئی تھی۔افتخار فردوس نے افغان گلوکارہ کی گردش کرنے والی تصویر سے متعلق انہوں نے بتایا کہ حسیبہ نوری کی یہ تصویر اس وقت لی گئی تھی جب ان کا آپریشن ہو رہا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں تھیں۔

FACT CHECK: Just spoke to Haseeba Noori, the Afghan Singer who was reported to be killed in Khyber Pakhtunkhwa. She is well and alive. She is in Karachi. Social media and some news websites had shared the news of her death.

Her picture was taken while she was undergoing an… pic.twitter.com/61nEM4brM2