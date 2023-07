'میں یورپی لیگ میں واپس نہیں جاوں گا، میں نے سعودی لیگ کے راستے کھول دئیے ہیں، کرسٹیانو رونالڈو کا اب تک کا بڑا بیان

ریاض(ڈیلی پاکستان آن لائن)سعودی کلب النصر اور دنیا ئے فٹبال کے معروف ترین کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے دنیا کو اپنا فیصلہ سنا دیا جس سے یورپی فٹبال لیگ کا نقشہ ہی بد ل جائے گا ۔اٹلی کے فٹبال جرنلسٹ کے ٹوئٹ کے مطابق سٹار فٹبالر نے اپنے حالیہ بیان میں کہاہے کہ سعودی لیگ میجر لیگ سوکر سے بہت بہتر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سو فیصد یقین ہے کہ میں مستقبل میں کسی یورپی کلب میں نہیں جاوں گا ، میں سعودی لیگ کے راستے کھول دئیے ہیں اوراب سب کھلاڑی یہاں آرہے ہیں ۔

????Cristiano Ronaldo: "Saudi league is better than MLS".

"I'm 100% sure I won't return to any European club. I opened the way to Saudi league... and now all the players are coming here". ???????? pic.twitter.com/nvgESZnjeK