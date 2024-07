نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر ایک خاتون ڈاکٹر نے اپنا موٹاپا کم کرنے کی متاثر کن کہانی سنا کر لوگوں کو حیران کر دیا۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق ایکس پر ’ڈاکٹر وی‘ (Dr. Vee)کے نام سے بنائے گئے اپنے اکائونٹ پراس خاتون ڈاکٹر نے میٹرو ٹرین میں بنائی گئی اپنی تصاویر شیئر کیں اور لکھا کہ میں ابھی سیڑھیوں کے قریب پہنچی تھی کہ ٹرین آ گئی اور میں پوری رفتار سے اتنے بھاری بھرکم بیگ کے ساتھ سیڑھیاں چڑھی اور دروازے بند ہونے سے قبل میٹرو میں سوار ہو گئی۔ اپنے گزشتہ وزن 120کلوگرام کے ساتھ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔

A little incident from earlier today at the metro station- I was still on the lower level when I heard the train reach the platform above me. Announcements were made and I saw the alighted passengers coming down the stairs. I didn't want to wait for the one. (1/n) pic.twitter.com/fdgDmsjcGR