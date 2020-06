بھارت نے چینی فوج کے ہاتھوں چھترول کا بدلہ پاکستان کے عام شہریوں سے لینا شروع کردیا، اتنے شہری شہید کردیے کہ آپ کے غصے کی انتہا نہ رہے

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے ہاتھوں سخت ہزیمت اٹھانے والی بھارتی فوج نے سارا غصہ پاکستان کے عام شہریوں پر نکالنا شروع کردیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی فوج نے نکیال اور بگسر سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت 4 عام شہری شہید اور ایک شہری زخمی ہوگیا۔ پاک فوج کی جانب سے انڈیا کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا گیا۔

خیال رہے کہ چین کے ساتھ سرحد پر تنازعے میں پیر کے روز گلوان وادی میں بھارتی فوج کے ایک کرنل سمیت 20 فوجی مارے گئے تھے جبکہ کئی فوجی زخمی بھی ہیں۔ چین اور بھارت کی فوجی قیادت نے کشیدگی کم کرنے کیلئے مذاکرات کیے جو بے نتیجہ ختم ہوگئے جس کے بعد چینی فوج نے ایل اے سی پر نئی پوزیشن سنبھال لی۔

Indian Army troops initiated unprovoked CFV in Nikial & Bagsar Sectors along #LOC targeting civ population. 4 innocent civilians incl a woman in Ratta Jabbar & Lewana Khaiter vill embraced shahadat, 1 civilian got injured. Pak Army troops responded effectively to Indian firing.