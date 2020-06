”ٹی از فنٹاسٹک“پاکستان کے بعد چین نے بھی بھارتی فوج کو زوردار جھٹکا دے کر چائے پلا دی ،ایسی تصویر سامنے آگئی کہ پاکستانی مسکرا اٹھیں

بیجنگ(ڈیلی پاکستان آن لائن )'ٹی از فینٹاسٹک' یہ ایسا جملہ ہے جسے بھارتی فضائیہ کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں انہیں چائے پسند ہے بلکہ وہ سرپرائز ہے جو کہ پاک فضائیہ نے 27 فروری 2019 کو انہیں دیا تھا۔پاک فضائیہ کے سرپرائز کے بعد پاک فوج نے تباہ ہونے والے بھارتی لڑاکا طیارے کے پائلٹ ابھی نندن کو پکڑا اور عوامی تشدد سے بچا کر اسے نہ صرف طبی امداد دی بلکہ گرما گرم چائے کا کپ بھی پلایا۔اس چائے کے بارے میں بھارتی پائلٹ کا کہنا تھا کہ ’ٹی از فینٹاسٹک‘ اور بعد میں ان کا یہ جملہ عوام میں بھی بے حد مقبول ہوا۔

اب چین نے بھی بھارتی سورماﺅں کے ساتھ کہانی دھرا دی ہے ،وادی گلوان میں کئی بھارتی فوجیوں کو مارنے کے بعد چین اور بھارت کے کمانڈر آپ میں مذاکرات کے لیے مل بیٹھے لیکن یہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے ۔ا س موقع پر لی گئی ایک تصویر سامنے آگئی ہے جسے دیکھ کر پاکستانی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے اور انہیں ابھی نندن کی یاد آ جائے گی ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اینکر پرسن مبشر لقما ن نے تصویر شیئر کی اور ساتھ لکھا ”ٹی از فنٹاسٹک “۔تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چینی کمانڈر پر اطمینان طریقے سے اپنی نشست پر براجمان ہے جبکہ بھارتی کمانڈر ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے چینی فوجی کی جانب جھک کر بہت غور سے ان کی بات سن رہا ہے ۔

Once again. The tea is fantastic !! pic.twitter.com/JygZ0MfwUS