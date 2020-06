ٹوئٹر نے ”آڈیو ٹوئٹ“ کا زبردست فیچر متعارف کرا دیا، کتنے سیکنڈز کی آڈیو یکارڈ ہوسکے گی؟ صارفین کیلئے دلچسپ خبر

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر نے ایک نئے فیچر کی آزمائش شروع کی ہے جو صارفین کو مختصر آڈیو کلپ ریکارڈ اور شیئر کرنے کی سہولت فراہم کرے گا جسے کمپنی نے ”ٹوئٹنگ ود یور وائس“ کا نام دیا ہے۔

ٹوئٹر کی پروڈکٹ ڈیزائنر مایا پیٹرسن نے ایک بلاگ پوسٹ میں اس بارے میں بتاتے ہوئے کہا ”کئی بار 280 حروف کافی نہیں ہوتے اور کچھ روایتی محاورے ترجمے میں گم ہوجاتے ہیں، تو آج سے ہم نے ایک نئے فیچر کی آزمائش شروع کی ہے، تاکہ ٹوئٹر کو مزید انسانی ٹچ دیا جاسکے، یعنی آپ کی آواز۔“

وائس ٹوئٹس ٹائم لائن میں کسی ویڈیو سے ملتے جلتے نظر آئیں گے بلکہ یہ پلے بھی ایک ویڈیو جیسے باکس میں ہوں گے اور ان ٹویٹس ویڈیو کو دیکھنے کی بجائے صارف کی پروفائل تصویر نظر آئے گی جو حرکت کررہی ہو گی۔ یہ فیچر ابتدائی طور پر چند آئی فون صارفین کو فراہم بھی کر دیا گیا ہے جو اس فیچر کو استعمال بھی کر رہے ہیں تاہم ٹوئٹر کا کہنا ہے کہ بہت جلد اسے تمام آئی فون صارفین کو فراہم کر دیا جائے گا۔

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD