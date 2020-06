”مجھے آج بھی یاد ہے کہ محمد عامر نے۔۔۔“ چیمپینز ٹرافی کی فتح کے تین سال مکمل ہونے پر بھی مکی آرتھر کو کیا یاد ہے؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے چیمپئنز ٹرافی 2017 ءکا فائنل جتوانے میں اہم کردار ادا کرنے والے محمد عامر کے شاندار باؤلنگ سپیل کی تعریف کر دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر مکی آرتھر نے محمد عامر کے ٹوئٹ پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں عامر کا شاندار سپیل انہیں آج بھی یاد ہے۔

چیمپئنز ٹرافی 2017ءکے ہیرو محمد عامر نے آج اس ناقابل فراموش کامیابی کے تین سال مکمل ہونے پر اپنی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ تین سال قبل آج کا دن میری زندگی کا بہترین دن تھا۔

One of the best day of my life champion trophy final 2017 ALHUMDULILAH ???????????????? pic.twitter.com/1kNhxOfkKc

محمد عامر کی شاندار پرفارمنس کی سرفراز احمد نے بھی تعریف کی جبکہ دیگر ساتھی کھلاڑیوں نے تو ردعمل دیا ہی لیکن ساتھ ہی ہیڈ کوچ بھی عامر کی تعریف کئے بنا نہ رہ سکے۔

One of the best spell I have ever seen in my life! Well bowled babu ❤️❤️❤️❤️