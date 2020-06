سرفراز احمد کا بیٹا عبداللہ اب تک کتنی مرتبہ چیمپینز ٹرافی 2017ءکا فائنل دیکھ چکا ہے؟ حیران کن انکشاف

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) چیمپینز ٹرافی کے وننگ کپتان سرفراز احمد نے پاکستان کی جیت کو 3 سال مکمل ہونے پر اپنے بیٹے عبداللہ کی ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے بتایا کہ عبداللہ اب تک 5 بار چیمپئنز ٹرافی کا فائنل دیکھ چکا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سابق کپتان سرفراز احمد کی جانب سے جاری ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ وہ عبداللہ سے چیمپئنزٹرافی کے حوالے سے سوالات کر رہے جس کے جواب وہ انتہائی روانی سے دے رہا ہے۔ سرفراز احمد بیٹے عبداللہ سے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ ’عبداللہ آج کے دن ہم کیا جیتے تھے؟‘ جس کے جواب میں عبداللہ ’چیمپئنزٹرافی‘ کہتا ہے اور اگلے سوال کہ پاکستان نے آج کے دن کس کو ہرایا تھا کے جواب میں ’بھارت‘ کہتا ہے۔

Abdullah is glad and fortunate to be the part of one of the greatest days of our life as he recalls it after watching the final of #ChampionsTrophh2017 for the 5th time.. pic.twitter.com/aV8XklBAeo