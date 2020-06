20 فوجیوں کی ہلاکت پر بھارت کا چین کو

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) لداخ کے علاقے وادی گلوان میں چینی فوج کے ہاتھوں 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد انڈین ریلوے نے چینی کمپنی کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ختم کردیا۔

بھارتی خبر ایجنسی اے این آئی کے مطابق ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور کارپوریشن آف انڈیا نے بیجنگ نیشنل ریلوے ریسرچ اینڈ ڈیزائن انسٹی ٹیوٹ آف سگنل اینڈ کمیونیکیشن گروپ کارپوریشن لمیٹڈ کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کردیا ہے۔ یہ معاہدہ 417 کلومیٹر کے کانپور ، دین دیال اپادھے ٹریک پر ٹیلی کمیونیکیشن اور سگنل لگانے کا تھا جس کی لاگت 417 کروڑ بھارتی روپے تھی۔ چینی کمپنی کو یہ معاہدہ جون 2016 میں دیا گیا تھا۔

بھارتی ٹی وی چینل نیوز 18 نے کہا ہے کہ یہ قدم وادی گلوان میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اٹھایا گیا ہے جبکہ حکومت نے یہ معاہدہ منسوخ کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ چینی کمپنی انتہائی سست رفتاری کے ساتھ کام کر رہی ہے۔

خیال رہے کہ وادی گلوان میں ایک کرنل سمیت 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد انتہا پسند ہندو تنظیموں کی جانب سے بھارت بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے تھے جس میں انہوں نے چینی مصنوعات جلادی تھیں۔ اس سے قبل بھی بھارتی حکومت اور عوام جس ملک کے خلاف زور نہیں چلتا اس کے خلاف اسی قسم کے " سخت" اقدامات اٹھاتے رہتے ہیں۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد جب ملائیشیا نے کشمیر کے حق میں بات کی تھی تو اس وقت بھی انڈیا کے لوگوں نے ملائیشیا کے پام آئل کا بائیکاٹ کرنے کی مہم چلائی تھی۔

