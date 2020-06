افغان سپنر راشد خان کی دنیا اجڑ گئی، ایسی خبر آ گئی کہ ہر آنکھ اشکبار ہو جائے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سپنر راشد خان کی والدہ انتقال کر گئی ہیں جس پر کرکٹ حلقوں کی جانب سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کا اظہار جاری ہے۔

تفصیلات کے مطابق راشد خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”انا للہ وانا علیہ راجعون۔۔۔ میری ماں، تم میرا گھر تھیں، میرا کوئی گھر نہیں تھا لیکن تم تھیں۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ تم اب اس دنیا میں میرے ساتھ نہیں رہی ، میں تمہیں ہمیشہ بہت یاد کروں گا ۔“

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

You were my home my mother I had no home but you . i can’t believe you are no more with me you will missed forever . Rest In Peace #MOTHER ????????