مسلمان فٹبالر نے پریس کانفرنس کے دوران سامنے رکھی سپانسرڈ شراب کی بوتل کو ہٹا دیا 

برسلز(ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف فٹبالر کرسٹیانوں رونالڈو کی جانب پریس کانفرنس کے دوران سامنے رکھی سپانسرڈ کوکاکولا کی بوتل ہٹائے جانے کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا ہے ،اب ایک مسلمان فٹبالر نے سامنے رکھی شراب کی بوتل کو ہٹا دیا ۔ادھریونین آف دی یورپین فٹبال ایسوسی ایشن (یوئیفا) نے یورو کپ 2020 کے دوران کھلاڑیوں کی جانب سے کی جانب والی پریس کانفرنسز میں سپانسرڈ مشروبات کی بوتلوں کو ہٹانے کے واقعات پر وارننگ جاری کی ہے۔

فرانس سے تعلق رکھنے والے مسلمان فٹبالر پوگبا نے شراب کی بوتل ہٹائی جبکہ اٹلی کے فٹبالر مینوئل لوکا ٹیلی نے بھی کوکا کولا کی بوتلوں کو پانی کی بوتل سے تبدیل کردیا ۔متواتر ان واقعات کے بعد یوئیفا ایکشن میں آیا اور اس نے ٹیموں کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سپانسرز اور پارٹنرشپس یورپ بھر میں فٹبال کے فروغ اور ٹورنامنٹ کے انعقاد کا اہم جزو ہوتے ہیں۔یوئیفا کا کہنا ہے کہ کھلاڑی کنٹریکٹ کے تحت ٹورنامنٹ کے قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کے پابند ہیں اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو انضباطی کارروائی کی جاسکتی ہے البتہ یوئیفا کی جانب سے کھلاڑیوں پر براہ راست جرمانے نہیں ہوں گے بلکہ ٹیموں کو جرمانہ کیا جائے گا۔

