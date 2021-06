ساوتھمپٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن )انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میچ کا پہلا دن بارش کی نذر ہو گیا جس کے باعث ٹاس بھی نہ ہوسکا۔

ساو¿تھمپٹن میں کھیلے جارہے بھارت اور نیوزی کے درمیان ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا کھیل شروع ہوئے بغیر ہی ختم ہو گیا ہے ۔امپائر نے گراو¿نڈ کا جائزہ لینے کے بعد آج کے دن کا کھیل ختم کردیا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک ٹاس بھی نہیں ہوسکا ہے۔اب یہ میچ کل دس بجے شروع ہو گا ۔وقت ضائع ہونے سے بچانے کیلئے ریزرو ڈے بھی رکھا گیا ہے۔

UPDATE - Unfortunately, play on Day 1 has been called off due to rains. 10.30 AM local time start tomorrow.#WTC21