لاہور قلندرز بمقابلہ ملتان سلطانز ، پہلی بال پہلی وکٹ، ویڈیو دیکھیں

First ball! The in form @shani_official falls to ????#HBLPSL6 | #MatchDikhao | #MSvLQ pic.twitter.com/7QXvpD8Gw4