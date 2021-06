چیمپئن ٹرافی کی جیت کے چار سال ، فخر زمان  نے انڈیا کے خلاف فتح کی یادیں تازہ کروادیں

ابوظہبی(ڈیلی پاکستان آن لائن )چیمپئن ٹرافی میں پاکستان کی جیت کو آج (جمعہ کو) چار سال مکمل ہوگئے ہیں۔

چار سال مکمل پر ہونے شاندار فتح کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اوپننگ بلے باز فخر زمان نے ایک ٹویٹ کی ہے۔ٹویٹ میں انکا کہنا تھا کہ یہ دن صدیوں یاد رکھا جائے گا،یہ ایک خوشی کا دن ہے، یہ ایک فخر محسوس کرنے کا دن ہے، مجھے آج یہ بھی یہ دن یاد ہے۔انہوں نے اپنی ٹویٹ کے ساتھ دو تصاویر بھی شیئر کی ہے،ایک تصویر میں ان کو بھارت کے خلاف سینچری سکور کرنے کے بعد جشن مناتے جبکہ دوسری تصویر میں کپتان سرفراز احمد کے ساتھ چیمپئن ٹرافی کیساتھ دیکھا جاسکتا ہے۔

واضح رہے کہ چیمپئن ٹرافی کے فائنل میچ میں پاکستان نے بھارت کو بدترین شکست سے دوچار کیا تھا،فائنل میچ میں فخر زمان نے شاندار سیچنری سکور کرکے پاکستان کی فتح کی بنیاد رکھی تھی۔

A day to remember for ages. A day to cherish. A day to feel proud.

Still didn't get over it, neither of us, and never will I believe.#CT17 #Champions pic.twitter.com/eILyoxGTxD