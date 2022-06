ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی گلوکار وشال ددلانی نے انتہا پسند ہندووں اور مودی سرکار کے ظلم سہنے والے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے ۔

انڈیا ٹو دے کے مطابق بھارتی گلوکار وشال ددلانی کا مسلمانوں کیلئے نیک خواہشات اور جذبات کے اظہار یکجہتی کیلئے سوشل میڈیا پرخوب سراہا جا رہا ہے۔وشال ددلانی نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ میں اکثریت کی طرف سے بھارتی مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے پیار کیا جاتا ہے اور تعریف کی جاتی ہے آپ کا درد ہمارا درد ہے۔

گلوکار نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھاکہ آپ کی حب الوطنی پر کوئی سوال نہیں ہے، آپ کی شناخت ہندوستان یا کسی اور مذہب کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ ہم ایک قوم، ایک خاندان ہیں۔

I also want to say this to all Indians. I'm truly sorry about the ugly nature of Indian politics, that will happily divide us into smaller & smaller groups, until we each stand alone.

They are all doing that for personal gain, not for the people.

Don't let them win. ???????? https://t.co/h7pgTaFyjd