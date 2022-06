ایف اے ٹی ایف کی شرائط پوری کرنے کیلئے پاک فوج نے کلیدی کردار ادا کیا، جنرل باجوہ کی فوج کے کردار کی تعریف

راولپنڈی(مانیٹرنگ ڈیسک)پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ(آئی ایس پی آر) کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (فیٹف) کی شرائط پوری کرنے میں پاک فوج نے کلیدی کردار ادا کیا اوریہ کردار ادا کرنے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کی تعریف کی ہے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی طرف سے آفیشل ٹوئٹر اکاﺅنٹ پرکی گئی ٹویٹ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ”فیٹف کے اینٹی منی لانڈرنگ اور کاﺅنٹر ٹیرر فنانسنگ ایکشن پلانز پر عملدرآمد کے نتیجے میں پاکستان کا وائٹ لسٹ میں شامل ہونا بڑی کامیابی ہے۔ جی ایچ کیو کے کور سیل اور ملٹری سول ٹیم نے مل کر اس کامیابی کو یقینی بنایا ہے اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔“

Completion of FATF AML /CFT action plans by Pak is a great achievement. A monumental effort paving way 4 whitelisting. “Core cell @ GHQ which steered the national effort & civil - military team which synergised implementation of action plan made it possible, making Pak proud”COAS