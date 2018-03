بلوچستان کے عوام کاحق تھا کہ انہیں سینیٹ چیئرمین شپ دی جائے:آصف زرداری

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) نومنتخب چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے پیپلزپارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری سے ملاقات کی، جس میں مستقبل میںبھی فروغ جمہوریت کے لیے ساتھ چلنے کا عزم کیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے کراچی کا دورہ کیا، جہاں انہو ں نے سابق صدر آصف علی زرداری سے خصوصی ملاقات کی اس موقع پر شیری رحمان،جان جمالی ،سینیٹرخدابابر اور پی پی پی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔

ملاقات میںچیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے سینیٹ انتخابات میں بلوچستان کی حمایت کرنے پر آصف زرداری کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہاکہ آپ کی سپورٹ اورمددسے ہی بلوچستان کویہ اہم نشست ملی بلوچستان کے عوام آپ کے شکر گزار ہیں۔اس موقع پر آصف زرداری نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کاحق تھاکہ انہیں سینیٹ چیئرمین شپ دی جائے۔انہوں نے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینیٹ بننے پر مبارک باد دی اور امید ظاہر کی کہ جمہوریت کے مستقبل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے گا۔

Chairman Senate Muhammad Sadiq Sanjrani called on President Asif Ali Zardari at Bilawal House on Saturday evening. PPP’s candidate for Leader of the Opposition in the Senate Sherry Rehman, Jan Jamali, Senator Khoda Babar and others were present. pic.twitter.com/2WhQiXjQXX