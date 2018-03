”کیا پھر سے میرے ساتھ جنریٹر چلاﺅ گے۔۔۔؟“ حسن علی نے لاہور آنے سے پہلے ایسا پیغام جاری کر دیا کہ ہر لاہوری جنون میں مبتلا ہو گیا، حسن علی نے کیا کہا؟ جان کر آپ بھی 20تاریخ کا بے صبری سے انتظار کریں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل) کے پلے آف اور فائنل میچ لاہور اور کراچی میں ہونے پر جہاں پاکستانیوں کی خوشی دیدنی ہے تو وہیں کھلاڑی بھی خوشی سے نہال ہیں جس کا اندازہ حسن علی کے اس پیغام سے ہوتا ہے جس کیساتھ انہوں نے لاہوریوں کے جوش و جذبے میں اضافہ کر دیا۔

حسن علی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”لاہور والو! ہم پھر سے آ گئے ہیں۔۔۔ کیا ارادہ ہے اس بار کا۔۔۔؟ کیا پھر سے لاہور جھوم اٹھے گا؟ کیا پھر سے جنریٹر چلاﺅ گے میرے ساتھ؟ چلو ایک مرتبہ پھر دنیا کو دکھا دیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں۔ آپ سے 20 مارچ کو ملاقات ہو گی۔ اپنے لوگوں کے سامنے کھیلنے کیلئے انتظار نہیں کر سکتا۔“

Lahore walo hum phrrr se a gai hay..kya irda ????????hay is bar ka.?kya phrrr se Lahore jhoom uthye gaa?kya phrr se Genratar Chlo gai mery sth?lets show again to world we are peaceful!see you on 20th Can’t wait to play front of my country people