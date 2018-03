کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے ”معجزہ“ کر دیا، پاکستان آنے سے انکار کرنے والا اہم ترین کھلاڑی نے اپنا فیصلہ بدل دیا، یہ کون ہے اور کب لاہور پہنچے گا؟ پاکستانیوں کیلئے شاندار خوشخبری آ گئی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے پیٹرسن، ریلی روسو، شین واٹسن اور جیسن روئے وغیرہ کی جانب سے پاکستان جانے سے انکار پر پلے آف میچ کیلئے نئے کھلاڑیوں کا انتخاب تو کر ہی لیا تھا لیکن اب ایک ”معجزہ“ ہو گیا ہے کیونکہ ٹیم کا اہم ترین غیر ملکی کھلاڑی بالآخر پاکستان جانے پر رضامند ہو چکا ہے۔

ذرائع کے مطابق کیوین پیٹرسن، شین واٹسن، ریلی روسو اور جیسن روئے نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد تھیسارا پریرا، ٹام کوہلر کیڈ مور، جانسن چارلز، کرس گرین اور محمود اللہ کا انتخاب کیا گیا لیکن اب حیران کن طور پر ریلی روسو بھی پاکستان جانے پر رضامند ہو گئے ہیں۔

باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ریلی روسو پاکستان جانے پر رضامند ہو گئے ہیں جو آج رات لاہور پہنچیں گے اور پشاور زلمی کیخلاف ہونے والے ایلیمینٹر میچ کیلئے کوئٹہ کی ٹیم کا حصہ ہوں گے تاہم کوئٹہ گلیڈی ایٹرز ٹیم انتظامیہ یا ریلی روسو کی جانب سے تاحال اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔

ریلی روسو نے گزشتہ روز سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں پاکستان آمد کا اشارہ دیتے ہوئے لکھا تھا ”بہت جلد ٹیم کوئٹہ کیلئے ایک سرپرائز ہو سکتا ہے۔“

There could be a surprise for the @TeamQuetta coming soon ???? — Rilee Rossouw (@Rileerr) March 17, 2018

دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ٹویٹ کے سامنے آتے ہی پاکستانی ٹوئٹر صارفین نے انہیں ایڈوانس میں پاکستان آنے کی مبارکباد دینا شروع کر دی اور سب نے تقریباً یہی کہا کہ یہ سرپرائز پاکستان آنے کا اعلان ہی ہے۔

ایک صارف ماریہ شمیم نے لکھا ”پاکستان آمد پر ’ایڈوانس‘ میں خوش آمدید“

Welcome to Pakistan (in advance)? ???? — Maria Shamim (@Mariaa_54) March 17, 2018

شفاءہادی نے لکھا ”اوہ یس! یہ پاکستان آ رہا ہے“

Oh yes! He is coming to Pakistan ???? — Shifa Hadi (@ShifaHadii) March 17, 2018

محسن جدون نے لکھا ”آہاں بہت شکریہ ریلی۔۔۔ اپنے دماغ کو قابو میں رکھنا“

ahaan thank yu rilee ???? dont let your mind mess with yu ???? — Mohsin Jadoon (@mohsin_jadoon92) March 17, 2018

جنید جاوید نے لکھا ”بہت خوب ریلی۔۔۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس سے جذباتی تماشائی نہیں دیکھے ہوں گے“

Love you rilee ???????????????????????????? i promise you never have seen such a pasionate crowd before — Junaid Javed (@junaidca3336) March 17, 2018

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ پی ایس ایل ٹو میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور پشاور زلمی کے درمیان لاہور میں فائنل میچ کھیلا گیا تھا جس میں پشاور زلمی کے تمام غیر ملکی کھلاڑیوں نے شرکت کی البتہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز میں شامل کیوین پیٹرسن اور ریلی روسو سمیت تمام غیر ملکی کھلاڑیوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا۔ روسو نے اس وقت جو ٹویٹ کی تھی وہ ذیل میں دی گئی ہے۔