لندن میں زیر علاج کلثوم نواز کے بارے میں انتہائی تشویشناک خبر آگئی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز طبیعت خراب ہونے پر ایک بار پھر ہسپتال میں داخل ہو گئیں۔میڈ یا رپورٹس کے مطابق کلثوم نواز روٹین چیک اپ کے لیے مقامی ہسپتال گئیں جہاں ان کے ڈاکٹر نے کچھ دیر معائنے کے بعد انہیں ہسپتال میں داخل کرلیا ۔بتا یا جا رہا ہے کہ کلثوم نواز کی کیمو تھراپی کے دوران بننے والے کچھ زخم ٹھیک نہیں ہو رہے جسے دیکھ کر ڈاکٹر نے انہیں ہسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا اور ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ۔کل صبح بھی بیگم کلثوم نواز کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے جن کی رپورٹس آنے کے بعد بیگم کلثوم نواز کی ادوایات اور پرہیز میں تبدیلیاں لائی جائیں گی ۔خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ بیگم کلثوم نواز کی طبیعت گزشتہ کچھ روز سے خراب تھی اور وہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہی تھیں ۔

Begum Kulsoom Nawaz admitted in hospital again today. Doctors have noted reappearance of tumour nodes after six chemotherapy sessions and three surgeries pic.twitter.com/SUhcskZGND