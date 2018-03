نواز شریف کی گاڑی میں مریم نواز فرنٹ سیٹ پر،لیکن ساتھ بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا ؟کیپٹن صفدر نہیں بلکہ ۔۔۔دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا

سانگلہ ہل (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم نواز شریف اپنی صاحبزادی مریم نواز کو عملی سیاست میں لانے کے لیے سرگرم ہیں ،یہ ہی وجہ ہے کہ اب مریم نواز اپنے والد کے ہمراہ جلسوں جلوسوں میں شرکت کرتی ہیں اور خوب جوش و خروش کے ساتھ لیگی کارکنان سے خطاب بھی کرتی ہیں ۔آج بھی سانگلہ ہل میں جلسے میں شرکت کرنے کے لیے مریم نواز اپنے والد کے ساتھ پہنچیں لیکن باپ بیٹی جس گاڑی میں جلسہ گاہ پہنچے اس کو چلانے والی شخصیت کو دیکھ کر تمام لوگ حیران رہے گئے ۔

تفصیل کے مطابق آج سانگلہ ہل جلسے میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز نواز شریف او ر مریم نواز کو لے کر جلسہ گاہ پہنچے ۔جب حمزہ شہباز شریف گاڑی چلا رہے تھے تو ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر مریم نواز بیٹھی ہوئی تھیں ۔یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے ۔واضح ر ہے کہ بعض صحافیوں اور ناقدین کا کہنا ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کے درمیان اختلافات ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے ۔

@MaryamNSharif and Hamza Shehbaz Sharif on their way to sangla hill jalsa#SanglaHillRoarsWithNawaz pic.twitter.com/85f7yfmdQb