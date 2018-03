امن کے ا جتماعی سفرمیں میڈیاکی شراکت داری کاشکریہ اداکرتے ہیں:میجرجنرل آصف غفور

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے امن کے اجتماعی سفر میں میڈیا کی شراکت داری کا شکریہ ادا کیا ہے ۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ(آئی ایس پی آر )نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں ملک کے نامور صحافیوں ا ور اینکرز پرسنز نے 23مارچ2018کے حوالے سے اپنے ،اپنے جذبا ت کا اظہار کیا ہے ۔

آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ اس ویڈیو پیغام کے ساتھ اپنے پیغام میں پاک فوج کا کہنا ہے کہ امن کے ا جتماعی سفرمیں میڈیاکی شراکت داری کاشکریہ اداکرتے ہیں اس سفرکو متحدقوم کی حیثیت سے آ گے لے کربڑھناہے،پاکستان امن کی زمین ہے دنیاکوہمیں مثبت پیرائے میں دیکھنا ہوگا۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔۔

Thanks to entire Pakistani Media for contributions in our collective national journey to peace. Let’s take it ahead as ‘one nation’ to enduring peace and stability; #TheLandOfPeace. World must rightfully view us positively relevant in the comity of nations.

#????????PakDayParade2018 pic.twitter.com/GLOAmy5DKl