لندن کے ہیتھرو ایئر پورٹ پر پی آئی اے نے کمال کردیا، ایمریٹس کو بھی پیچھے چھوڑ گئی، پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کردیے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن مبشر لقمان نے دعویٰ کیا ہے کہ لندن کے ہیتھرو ایئر پورٹ پر پی آئی اے کے عملے نے مسافروں کی ہینڈلنگ میں کمال کردیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں اینکر پرسن مبشر لقمان نے انکشاف کیا کہ لندن کے ہیتھرو ایئر پورٹ پر مسافروں کی جانب سے پی آئی اے اور اس کے عملے کو بہترین سروسز فراہم کرنے پر خوب سراہا جارہا ہے۔ دوسری جانب مسافروں کی جانب سے ایمریٹس ایئر لائن کے حوالے سے شکایات کے انبار لگائے گئے ہیں۔

مبشر لقمان نے پی آئی اے کی اس کامیابی کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ کیا خوب دن ہے کہ آج پی آئی اے کی سروس ایمریٹس سے بھی زیادہ اچھی ہوچکی ہے۔

Passengers at Heathrow airport are all praise for #PIA and their staff and most complaints are from Emirates for mishandling their passengers. Wow. What a day when PIA is better in service than Emirates.