کیا پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث ایک شخص ہلاک ہوا؟وفاقی حکومت میدا ن میں آگئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لا ئن)ملک بھر میں کرونا وائرس کی وبا نے لوگوں کو خوفزدہ کر رکھا ہے ،ایسی صورتحال میں حکومت لوگوں کو بہادری کے ساتھ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کی ہدایت د ے رہی ہے ۔گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق کی جانب سے ایک شخص کی کرونا وائرس کے باعث ہلاکت کی تصدیق پر وفاقی حکومت بھی میدان میں آگئی ہے اور وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرز ا نے اس کی تردید کردی ہے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا ہے کہ میں تصدیق کر سکتا ہے ہوں کہ اب تک پاکستان میں کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ۔اس حوالے سے جیو نیوز پر چلنے والی خبر غلط ہے ۔مرنے والے شخص کا کرونا وائرس ٹیسٹ منفی آیا تھا ۔انہوں نے رپورٹرز سے گزارش کی کہ جلدی خبردینے کے چکر میں غلط خبر نہ دیں ،حقائق کو دو بار چیک کر کے خبر دیں۔

واضح رہے کہ گلگت بلتستان کے ترجمان فیض اللہ فراق نے کہا تھاکہ چلاس سے تعلق رکھنے والا نوے سالہ شخص نمونیا اور تیز بخار کے باعث ہلاک ہوااور اس کا کرونا وائرس ٹیسٹ بھی مثبت تھا ۔

I can confirm that until now there is no corona related death in ????????. Geo report about a death in GB is incorrect. The corona virus test of the patient is -ve. I request media reporters that in rush to break the news first, please don’t misreport. Check your facts twice <261>