پاکستان میں کرونا وائرس سے مرنے والے پہلے شخص کے خاندان کےساتھ حکومت نے اہم کام کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )حکومت نے پاکستان میں کرونا وائرس سے پہلے شخص کی ہلاکت کی تصدیق کردی ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ میں بہت زیادہ افسوس کے ساتھ پاکستان میں کرونا وائرس سے پہلے شخص کی ہلاکت کی تصدیق کر رہا ہوں ۔مردان سے تعلق رکھنے والا پچاس سالہ شخص حال ہی میں سعودی عرب سے عمرہ کر کے واپس لوٹا تھا جس بخار ،کھانسی اور سانس لینے میں مشکل کا سامنا تھا اور کرونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا تھا ۔انہوں نے بتا یا کہ مرنے والے کے خاندان اور اس سے ملاقات کرنے والے لوگوں کی سکریننگ کی جا رہی ہے ،ہم مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں ۔

With deep regret I confirm the death of first Pakistani due to #coronavirus. A 50 yr old male from Mardan recently returned from Umra, developed fever, cough & breathing difficulty and tested +ve for corona virus. Contacts are being screened. Our condolences to the family. <262>