توہین الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن

یہ تقریباً 44 سال پہلے ستمبر 1977ء کی بات ہے۔جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء لگ چکا تھا۔ معزول کی جانے والی پیپلز پارٹی حکومت کے ایک اہم وزیر عبدالحفیظ پیرزادہ نے الیکشن کمیشن پر تنقید کی تو جنرل ضیاء کے مقرر کردہ چیف الیکشن کمشنر مولوی مشتاق حسین نے عبدالحفیظ پیرزادہ پر توہین الیکشن کمیشن کو توہین عدالت قرار دیا اور انہیں تین ماہ قید کی سزا سنا دی۔اب موجودہ حکومت کے تین اہم وزراء نے پریس کانفرنس میں الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات عائد کئے ہیں۔ جسٹس مولوی مشتاق حسین کی طرف سے توہین الیکشن کمیشن کو توہین عدالت قرار دینے کی مثال موجود ہے۔اس لئے عدالتی حوالہ سے دیکھا جائے تو شفقت محمود، فواد چودھری اور شبلی فراز کے خلاف بھی توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن پر حملے کے انتہائی دور رس نتائج نکل سکتے ہیں اور ملک سیاسی افراتفری کی طرف جا سکتا ہے۔

چیف الیکشن کمشنر ڈاکٹر سلطان سکندر راجہ کا نام وزیر اعظم عمران خان نے تجویز کیا تھا۔ آئین کے آرٹیکل 213(2A) کے تحت وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی طرف سے جو تین تین نام آئے تھے ان میں وزیراعظم کی طرف سے آئے نام پر اپوزیشن لیڈر نے اتفاق کیا اور یہ حتمی کارروائی کے لئے پارلیمانی کمیٹی میں گیا، جس کی صدارت ڈاکٹر شیریں مزاری نے کی اور ڈاکٹر سلطان سکندر راجہ کا نام فائنل ہوا۔بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کے چھ چھ اراکین ہوتے ہیں۔آئین کے آرٹیکل 215 کی شق 2 کے تحت چیف الیکشن کمشنر کو آئینی تحفظ حاصل ہے اور حکومت چاہے بھی تو انہیں عہدہ سے نہ ہٹا سکتی ہے اور نہ ہی استعفی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ وہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیج سکتی ہے، جس کے لئے عین وہی طریقہ اختیار کیاجانا چاہئے،جو سپریم کورٹ کے جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ریفرنس بھیجتے ہوئے کیا جاتا ہے،اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ ریفرنس کو منظور یا مسترد کر دے۔بھارت میں تو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اس وقت تک کارروائی نہیں ہو سکتی جب تک بھارتی آئین کے آرٹیکل 324کے تحت دونوں ایوان دو تہائی اکثریت سے قرارداد منظور نہ کرلیں۔دیکھا جائے تو پاکستان کے مقابلے میں بھارت میں پارلیمان واقعی بالادست ہے۔ سیاست دانوں کو اپنی لڑائی پارلیمان میں ہی لڑنی چاہئے تاکہ گیم غیر پارلیمانی قوتوں کے پاس نہ جائے۔

الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار آئینی ادارہ ہے۔اس کی آزادی اور خود مختاری سلب کرنے کی کوشش کرنا آئین اور ریاست پر حملہ کے مترادف ہے۔یہ سلسلہ اگر بند نہ ہوا تو ملک آئینی، انتظامی اور سیاسی انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ کیا حکومت چاہتی ہے کہ تمام ادارے نیب کی طرح فرمانبردار رہتے ہوئے ہر معاملے میں حکومت کا ساتھ اور اپوزیشن کو رگڑادیں۔ نیب کا تو پچھلے دو ڈھائی سال کا ریکارڈ یہی ہے کہ اس کی تقریباً تمام کارروائیاں یکطرفہ اور اپوزیشن کے خلاف ہوتی ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن بھی ایسا ہو جائے کہ ہر معاملہ میں حکومت کا موقف تسلیم اور اپوزیشن کا رد کر دے تب ہی جا کر حکومت کی تسلی ہو گی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن پر حکومتی حملہ بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے اور سینیٹ الیکشن کے متعلق حکومت کا واویلا اصل میں فارن فنڈنگ کیس میں دباؤ ڈالنے کے لئے ہے۔ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ حکومت کا سارا زور اس بات پر ہے کہ سینیٹ الیکشن میں الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 218 کی شق 3 کے مطابق الیکشن نہیں کرا سکا جس میں کہا گیا ہے کہ شفاف الیکشن کرانا اور کرپٹ طریقوں کو روکنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جس میں وہ ناکام ہوا ہے،چونکہ سپریم کورٹ نے بھی اوپن بیلٹ کے صدارتی ریفرنس میں اپنی رائے میں اس آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے اِس لئے حکومتی حلقے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ حکومتی موقف میں اس وقت تک تو کوئی وزن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سینیٹ الیکشن میں کرپٹ طریقوں کو ثابت نہیں کر تی۔ کیا حکومت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سینیٹ الیکشن میں کرپٹ طریقے استعمال ہوئے تھے۔ حکومت صرف الزام تراشی نہ کرے بلکہ ثبوت مہیا کرے (اگر کوئی ہیں)۔

پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے تعلق رکھنے والے2 2 ویں گریڈ کے وفاقی سیکرٹری ڈاکٹر سلطان سکندر راجہ سیکرٹری ریلویز کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ اس وقت کے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے 21 اکتوبر 2019ء کو وزیراعظم عمران خان کو ایک خط (ریفرنس نمبر PS/MS/Misc.2019) لکھا تھا،جس میں سیکرٹری ریلویز کو ریٹائرمنٹ کے بعد کسی اہم ترین عہدہ کی ذمہ داریاں تفویض کرنے کی زوردار سفارش کی گئی تھی۔ اس خط کے کچھ مندرجات یوں تھے:

"I take this opportunity to pen a few words of recommendation of Mr. Sikandar Sultan Raja, the current Secretary Railways. Mr. Sikandar is a diligent, focused, honest and extremely hardworking officer. He has been working on very important positions and has always delivered. He has an unblemished career and an honest, pious and efficient officer, a rare combination of qualities available among officers these days."

"I personally request and strongly recommend him for a post of member FPSC or as Head of any autonomous Federal organization. In Shaa Allah, he shall provide his worth in any such assignment."

صرف دو ماہ قبل وزیراعظم نے الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا تھا۔مختصر بات یہ کہ چیف الیکشن کمیشن کو بطور ادارہ بشمول چیف الیکشن کمشنر اور ممبران آئینی تحفظ حاصل ہے۔ اگر آئینی تحفظ نہ ہو تو اس کے لئے کام کرنا ناممکن ہو جائے۔ الیکشن کمیشن کئی عشروں کی جدو جہد کے بعد آزاد اور خود مختار ہوا ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ وزیروں کا غیر آئینی حملہ وزیراعظم کی رضامندی کے بغیر ناممکن ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ پاکستان کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا، اِس لئے بہتر ہو گا کہ توہین الیکشن کمیشن پر معافی مانگی جائے اور آئینی اداروں کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کیا جائے۔ آئین کی subversion کسی بھی حالت میں ناقابل قبول ہوتی ہے اِس لئے حکومت کے پاس آئینی راستہ اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔