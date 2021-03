کھانے کے تبادلے پر پابندی ، لیکن نماز تراویح کیلئے کتنا وقت دیا جائے گا؟ متحدہ عرب امارات نے رمضان کے لیے کورونا ایس او پیز کا اعلان کردیا کھانے کے تبادلے پر پابندی ، لیکن نماز تراویح کیلئے کتنا وقت دیا جائے گا؟ ...

ابوظہبی (ویب ڈیسک) متحدہ عرب امارات نے رمضان کے لیے کورونا ایس او پیز کا اعلان کردیا، متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے ماہِ رمضان کے لیے ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں جس کے تحت فیملی اجتماعات اور ایک دوسرے کے ساتھ کھانے کے تبادلے پر پابندی ہوگی۔

یو اے ای کی وزارت صحت کا کہنا ہےکہ عوامی صحت اور معاشرے کے تحفظ کے لیے رمضان کے دوران افطار پارٹیوں، تفریحات، کھانے کی تقسیم اور ایک دوسرے کے درمیان کھانے کے تبادلے پر پابندی ہوگی جبکہ صرف ایک گھر میں رہنے والے افراد ہی ایک دوسرے سے کھانے کا تبادلہ کرسکتے ہیں۔

#NCEMA: Restaurants are prohibited from distributing iftar meals inside or in front of the restaurant, & their delivery is limited to labor housing complexes via direct coordination with the management of labour housing in each region, taking social distancing into account. — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) March 16, 2021

یو اے ای کی نیشنل ایمرجنسی کرائسز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہےکہ رمضان کے دوران اجتماعی افطار، مساجد کے سامنے کھانے اور دیگر عوامی مقامات پر کھانا کھلانے پر بھی پابندی عائد ہوگی جب کہ ریسٹورینٹس کو بھی کھانا تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

کرائسز مینجمنٹ کی جانب سے جاری ہدایات میں کہا گیا ہےکہ صرف مزدوروں کی مدد کے لیے کھانے کی تقسیم کی جاسکتی ہے اور رمضان میں جو لوگ مزدوروں کی مدد کے لیے کھانا تقسیم کرنا چاہتے ہیں انہیں اس کے لیے کمپنی کی مینجمنٹ سے رابطہ کرنا ہوگا اور ریسٹورینٹس پیکٹوں میں کھانا تقسیم کریں گے۔

عرب میڈیا کے مطابق کرائسز مینجمنٹ نے تراویح کے لیے بھی سخت ہدایات جاری کی ہیں اور عشاء و تراویح کی نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ 30 منٹ کا وقت دیا جائے گا جب کہ نماز کے فوری بعد مساجد بند کردی جائیں گی، اس کے علاوہ خواتین کے نمازوں کے مقامات سمیت دیگر نمازوں کے لیے مقررہ مقامات مکمل طور پر بند رہیں گے۔