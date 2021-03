دنیائے کرکٹ کے تینوں فارمیٹس میں کم عمری میں ہیٹ ٹرک، پاکستانی کھلاڑیوں کے بارے دلچسپ انکشاف

لاہور (ویب ڈیسک) دنیائے کرکٹ کے تینوں فارمیٹس میں کم عمری میں ہیٹ ٹرک کرنے والے تمام بولرز کا تعلق پاکستان سے ہے،اس سلسلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے تینوں کرکٹرز کی تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ’کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیائے کرکٹ کے تینوں فارمیٹس میں ہیٹ ٹرک لینے والے کم عمر ترین بولر پاکستان کے ہیں‘۔

ون ڈے کرکٹ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے سب سے کم عمر بولر عاقب جاوید ہیں کہ جب اس نوجوان فاسٹ بولر نے محض 19 برس اور 81 دن کی عمر میں ہیٹ ٹرک کی۔انہوں نے 1991 میں بھارت کیخلاف میچ میں یہ کارنامہ سرانجام دیا تھا۔

