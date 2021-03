اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان نے کورونا ویکسین لگوا لی ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دی گئی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے چینی ساختہ کورونا ویکسین کا پہلا شاٹ لگوا لیا ہے ، ان کا کہناتھا کہ کورونا ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا ، ملک بھر میں کورونا ویکسین لگانے کی مہم جاری ہے ۔

PM Imran Khan gets the COVID-19 jab as Pakistan began vaccinating its elderly population pic.twitter.com/GsHFYZFRYV