قاتلانہ حملے کے بعد مذہبی سکالر انجینئر محمد علی کا بیان سامنے آگیا ، پولیس پر بڑا الزام عائد کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مذہبی سکالر اور یوٹیوبر انجینئر محمد علی مرزاپر دوسری بار قاتلانہ حملے کی کوشش ناکام ہوگئی اور وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہے ہیں جس کے بعد انہوں نے جہلم پولیس پر بڑا الزام عائد کردیا ۔ان کا کہنا ہے کہ جہلم پولیس نے مجھے سیکیورٹی فراہم نہیں کی،میں نے بار بار پولیس سے سیکیورٹی مانگنے کے لیے درخواست کی لیکن پھر بھی مجھے سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی ۔

Religious scholar #EngineerMuhammadAliMirza , who survived second murder attempt last week, has said that he has not been given security despite his repeated requests to the Jhelum police. pic.twitter.com/gBvJTmidwx