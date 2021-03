کے ٹو نیوکلیئر پاور پلانٹ نیشنل گرڈ سے منسلک

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزارت توانائی نے کے ٹو نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نیشنل گرڈ سے منسلک کردیا۔

وزیر توانائی عمر ایوب خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ 1145 میگاواٹ صلاحیت کے حال کے ٹو نیوکلیئر پاور پلانٹ کو کامیابی کے ساتھ نیشنل گرڈ سے منسلک کردیا گیا ہے۔ فی الحال اس پاور پلانٹ سے 105 میگاواٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔

By the Grace of Almighty Allah,

Nuclear Power Plant K-2 1145 MW synchronised successfully with the National Grid today

(18.03.2021) at 21:37 hrs.

Current Gross Generation is 105 MW.