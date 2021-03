پاکستان کے خلاف سیریز کے لئے اہم کھلاڑیوں کو شامل کیوں نہیں کیا؟ ڈیل اسٹین بول پڑے

ڈربن(ڈیلی پاکستان آن لائن )جنوبی افریقہ کے سابق فاسٹ باؤلر ڈیل اسٹین نے پاکستان کے خلاف کھیلی جانے والے سیریز کے لیے اہم کھلاڑیوں کو ڈراپ کرنے پر اپنے بورڈ پر اعتراض اٹھادیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے اہم کھلاڑیوں کو کیوں ڈراپ کیا گیا ہے؟

واضح رہے کہ پاکستان کے خلاف سیریز کے لئے جنوبی افریقہ نے فاف ڈوپلیسی سمیت دیگر اہم کھلاڑیوں کو ڈراپ کردیا ہے۔

I missed the reason why our big dogs aren’t playing the T20s against Pak?