محمد رضوان نے شاہین آفریدی کی حجامت کردی، ویڈیو سامنے آگئی

لاہور(آئی این پی)قومی ٹیم کے نوجوان فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے ساتھی کرکٹر محمد رضوان کی جانب سے اپنے بال کاٹنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔کچھ روز قبل قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا ایک انٹرویو کلپ وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں میں محمد حسنین سب سے اچھے بال کٹنگ کرتا ہے۔اب شاہین شاہ آفریدی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان ان کے بال کاٹ رہے ہیں۔

Is there anything he can't do? The centurion and saviour of Karachi Test has no limit to his skills. Thank you for the hair cut #SuperMan. You nailed it. ???????? #QuarantineLife @iMRizwanPak pic.twitter.com/1NfC7a1xO8