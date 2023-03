بھارتی پائلٹس نے دورانِ پرواز کافی اور مٹھائی کنسول پر رکھ دی، دونوں معطل

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی ایئرلائن نے اپنے دو پائلٹس کو دورانِ پرواز کافی کپس اور کھانے کی اشیا طیارے کے آلات پر رکھنے کی پاداش میں گراؤنڈ کر دیا ہے۔ہولی تہوار کے موقع پر 8 مارچ کو نئی دہلی سے گوہاٹی جانے والی مسافر پرواز میں پائلٹس نے کافی کپس اور مٹھائی کاک پٹ میں کنسول پر رکھے اور اس کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔

روزنامہ جنگ کے مطابق جہاز 37 ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا، ایئرلائن کے نمائندے نے کہا کہ دونوں پائلٹس کو ڈیوٹی سے ہٹا کر انکوائری تشکیل دے دی گئی ہے۔نجی ایئرلائن کی سخت پالیسی ہے کہ کاک پٹ میں کھانا نہ کھایا جائے، ایئرلائن حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد سخت انضباطی کارروائی کی جائے گی۔

⁦@CaptShaktiLumba⁩ ⁦@AwakenIndia⁩ ⁦@leofsaldanha⁩ ⁦@NarendranKs⁩ ⁦@OMRcat⁩ ⁦@jagritichandra⁩ ⁦@nambath⁩ ⁦@JM_Scindia⁩ Samosa and tea at 37000ft, cruising at 0.79M!Even horoscope cant save you if there is an emergency???? pic.twitter.com/6UfhnDfzOk