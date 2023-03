زمان پارک میں پولیس کا آپریشن پھر شروع ،عمران خان نے ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہاہے کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ لاہور میں کیا جانے والا محاصرہ صرف میری عدالت میں پیشی کو یقینی بنانے کیلئے نہیں تھا بلکہ مقصد یہ تھا کہ مجھے جیل بھیجا جا سکے تاکہ میں انتخابی مہم کی قیادت نہ کر سکوں ۔

ٹویٹر پر جاری پیغام میں عمران خان کا کہناتھا کہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ تمام کیسز میں ضمانت حاصل کرنے کے باوجود بھی پی ڈی ایم مجھے گرفتار کروانا چاہتی ہے ، ان کے مذموم عزائم کو جانتے ہوئے بھی میں اسلام آباد اور عدالت جارہاہوں کیونکہ میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتاہوں ، ان بدمعاشوں کے عزائم سب پر عیاں ہو ں گے ۔

یاد رہے کہ عمران خان توشہ خانہ کیس میں عدالت میں پیشی کیلئے اسلام آباد جارہے ہیں جبکہ دوسری جانب لاہور پولیس نے زمان پارک میں پیش قدمی شروع کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیاہے ، پولیس کی جانب سے شدید شیلنگ کی جارہی ہے ، کرینوں سے کیمپ اور دیگر چیزیں ہٹائی جارہی ہیں۔

It is also obvious now that the entire siege of Lahore was not about ensuring I appear before the court in a case but was intended to take me away to prison so that I am unable to lead our election campaign.