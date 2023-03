زمان پارک میں پولیس کی کارروائی شروع ، بشریٰ بی بی کہاں ہیں؟ عمران خان نے اسلام آباد جاتے ہوئے بیان جاری کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ پنجاب پولیس نے زمان پارک میں میرے گھر پر دھاوا بول دیاہے جبکہ وہاں بشریٰ بی بی اکیلی ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق عمران خان نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ وہ کس قانون کے تحت یہ سب کر رہے ہیں ، یہ لندن پلان کا حصہ ہے جہاں ایک میٹنگ میںمفرور نوازشریف کو اقتدار میں لانے کیلئے وعدے کیئے گئے ہیں ۔

اس سے قبل پیغام جاری کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ لاہور میں کیا جانے والا محاصرہ صرف میری عدالت میں پیشی کو یقینی بنانے کیلئے نہیں تھا بلکہ مقصد یہ تھا کہ مجھے جیل بھیجا جا سکے تاکہ میں انتخابی مہم کی قیادت نہ کر سکوں ۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ تمام کیسز میں ضمانت حاصل کرنے کے باوجود بھی پی ڈی ایم مجھے گرفتار کروانا چاہتی ہے ، ان کے مذموم عزائم کو جانتے ہوئے بھی میں اسلام آباد اور عدالت جارہاہوں کیونکہ میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتاہوں ، ان بدمعاشوں کے عزائم سب پر عیاں ہو ں گے ۔

یاد رہے کہ عمران خان توشہ خانہ کیس میں عدالت میں پیشی کیلئے اسلام آباد جارہے ہیں جبکہ دوسری جانب لاہور پولیس نے زمان پارک میں پیش قدمی شروع کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیاہے ، پولیس کی جانب سے شدید شیلنگ کی جارہی ہے ، کرینوں سے کیمپ اور دیگر چیزیں ہٹائی جارہی ہیں۔

Meanwhile Punjab police have led an assault on my house in Zaman Park where Bushra Begum is alone. Under what law are they doing this? This is part of London Plan where commitments were made to bring absconder Nawaz Sharif to power as quid pro quo for agreeing to one appointment.