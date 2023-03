"ناٹو ناٹو" کے گلوکار کالا بھیراوا نے آسکر جیتنے کے بعد مداحوں سے معافی مانگ لی

ممبئی(ویب ڈیسک)بھارتی معروف گلوکار کالا بھیراوا نے "ناٹو ناٹو" پر آسکر ایوارڈ جیتنے کے چند دن بعد ہی سوشل میڈیا پر معافی مانگ لی۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارت کو آسکر ایوارڈ دلوانے والے شہرہ آفاق گانے" ناٹو ناٹو" کے گلوکار کالا بھیراوا نے جمعے کے دن سوشل میڈیا پر اپنی معافی پر مبنی پوسٹ شیئر کی ۔ دراصل گزشتہ روز کالا بھیراوا کو اپنی طویل پوسٹ پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ہوا کچھ یوں کہ گلوکار نے عالمی ایوارڈ ملنے کی خوشی میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کی، جس میں فلم ساز راجا مولی سمیت کئی لوگوں کو بہترین گانے کا کریڈٹ دیا لیکن وہ فلم کے ہیرو رام چرن اور جونیئر این ٹی آر کا تذکرہ گول کرگئے۔

I have no doubt Tarak anna and Charan anna are the reason for the success of naatu naatu and RRR itself.

I was ONLY talking about who all helped me get my opportunity for the academy stage performance. Nothing else.

I can see that it was conveyed wrongly and for that, I… https://t.co/Je17ZDqthj