پاکستان کی نجی یونیورسٹی جہاں طلباءنے جعلی شادی کی تقریب منعقد کرڈالی

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) لاہور میں ایک نجی یونیورسٹی کے طالب علموں نے جعلی شادی کی تقریب منعقد کر ڈالی۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق اس فرضی شادی کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جن میں ایک طالب علم اور طالبہ کو دولہا دلہن بنے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ باقی طلبہ شادی کے مہمانوں کے طور پر ہلہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں۔

Lums having an annual fake shaadi, where two seniors are picked to get married, sounds so fun. pic.twitter.com/B5inkSmivB