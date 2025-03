چکدرہ (تحصیل رپورٹر)عمیر خان نے ایجوکیشن میں ایم فل مکمل کر لی،یونیورسٹی اف ملاکنڈ شعبہ ایجوکیشن کے سکالر عمیر خان نے شعبہایجوکیشن یونیورسٹی اف ملاکنڈ کے لیکچرار ڈاکٹراقبال امین خان سپر وائزر کے زیر نگرانی اپنے مقالے کاکامیابی سے دفاع کرتے ہو ئے ایم فل مکمل کرلی ہے جس کا عنوان The impact of Teachers Leadership Styles on Their Classroom management skills at University of Malakand سکالر کے تحقیق کا موضوع تھا پروفیسر ڈاکٹرمحمد نصیر الدین وائس چانسلر کو ہاٹ یونیورسٹی اف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ان کے بیرونی ممتحن تھے ملاکنڈ یونیورسٹی شعبہ ایجوکیشن کے چیرمین پروفیسر ڈاکٹر اعتبار خان اور فیکلٹی ممبرز نے سکالر عمیر خان اور ان کے سپر وائز ر ڈاکٹر اقبال امین خان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے انہیں اس کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے اور سکالر عمیر خان کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا سکالر عمیر خان نے اپنی کامیابی اساتذہ کی بہترین رہنمائی اور والدین کی دعاوں کا نتیجہ قرار دیا اور اساتذہ کرام اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا