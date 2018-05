شہبازشریف کی اہلیہ نے نوازشریف کو بڑا جھٹکا دیدیا

لاہور(ویب ڈیسک)وزیراعلیٰ پنجاب کی اہلیہ تہمینہ درانی خلائی مخلوق کی اصطلاح استعمال کرنے والوں کیخلاف میدان میں آگئیں اور استفسار کیا کہ کیا وطن کی خاطر شہید ہونیوالے خلائی مخلوق ہیں،کرنل سہیل عابد کی شہادت پر شدید صدمے میں ہوں۔

اپنے سلسلہ وار ٹوئیٹس اور مختلف لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے تہمینہ درانی نے آرمی چیف کی شہید کے بیٹے کے ہمراہ آخری دیدار کی تصویر شیئرکرتے ہوئے لکھاکہ ”ایک بات دھرتی کے بیٹے کو سیلوٹ کرتاہے ۔۔۔ یا وہ خلائی مخلوق ہے؟کیا کرنل سہیل عابد شہید خلائی مخلوق ہے “۔

انہوں نے لکھاکہ ” اگرآپ کا سوال موزوں ہوتو جواب بھی مل جاتاہے“

If you formulate the right question you have the answer #TDF4SWS https://t.co/UkqzEUCsf3