”اپنے ہونے والے بچے کا یہ نام رکھ لو“ میشاءشفیع نے امریکی کامیڈین کو مشورہ دیا تو پاکستانیوں کو شدید غصہ چڑھ گیا، ان پر ٹوٹ پڑے کیونکہ۔۔۔

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف امریکی کامیڈین جیریمی میکلیلن سوشل میڈیا پر خوب سرگرم رہتے ہیں اور پاکستان میں ان کے چاہنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے جبکہ انہیں بھی جب موقع ملا تو پاکستانیوں کے اس پیار کا جواب پیار سے ہی دیا۔

پاکستانیوں کے اس فیورٹ ”گورے“ نے سوشل میڈیا پر ایک اچھی خبر سنائی اور بتایا کہ وہ جلد ہی بات بننے والے ہیں! انہوں نے فیس بک پر ایک ہسپتال کی تصویر جاری کرتے ہوئے کہا کہ بچہ جلد آ رہا ہے اور اس میں کوئی حیرت نہیں کہ پاکستانی اس خبر کے سامنے آتے ہی بہت زیادہ خوش ہیں۔

گزشتہ ایک دو روز سے سوشل میڈیا پر ایک آڈیو کلپ چھایا ہوا ہے جس میں ایک نام بولا جاتا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ بولا جانے والا لفظ کیا ہے ”لورل یا پھر یانی۔‘ دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی کو لورل سنائی دیتا ہے تو کسی کو یانی مگر آڈیو سائنٹسٹس نے بتایا کہ اگر آپ یہ کلپ ہائی پچ پر سنیں گے تو یانی سنائی دے گا اور اگر لو پچ پر سنیں گے تو لورل!!!

سوشل میڈیا پر گرما گرم بحث کو دیکھتے ہوئے جیریمی نے صارفین سے یہ سوال پوچھنے کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچے کا نام کیا رکھیں، لورل یا پھر یانی؟؟؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو علی ظفر پر جنسی ہراساں کرنے کے الزامات لگانے والی میشاءشفیع نے ایسا مشورہ دیدیا کہ پاکستانیوں کو شدید غصہ چڑھ گیا اور ان پر ٹوٹ ہی پڑے۔ انہوں نے جیریمی میکلیلن کو بچے کا نام میشاءرکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے لکھا ”امید ہے کہ اپنی باری سے پہلے نہیں بول رہی، لیکن اگر آپ اس کا نام میشاءرکھیں گے تو کوئی بھی اس کیساتھ کبھی پنگا لینے کا نہیں سوچے گا۔ اوہ۔۔۔ لیکن روسی زبان میں تو میشاءلڑکوں کا نام ہے“

یہ ٹویٹ سامنے آئی تو زید دربار نامی صارف نے لکھا ”لوگ اتنی خود پسندی کا شکار کیوں ہیں؟“

why are people so self obsessed? — Zaid Darbar (@Zaid_Ali_Darbar) May 17, 2018

لطیف نے لکھا ”لیکن پھر علی نامی لوگوں پر نظر رکھنا“

But do watch out for people with name Ali then — Lateef K. Baloch (@lincolner_) May 17, 2018

عبدل مہیمن نے لکھا ”اچھا وہ علی ظفر والے مسئلے کا کیا ہوا؟“

Acha wo Ali Zafar walay maslay ka kia hua? — ⁦????????عبدل مہیمن (@BakwaasNaiYaara) May 17, 2018

سید اویس شاہ نے لکھا ”خود پسندی ایک بیماری ہے“

self obsession is a disease. — Syed Owais Shah (@syedowaisshah) May 17, 2018

عثمان یونس نے لکھا ”بچے کی پھپھو بننے کی کوشش مت کرو“

Don't try to be Phupho of baby ???????????? — Usman Younas (@USmaanHaider) May 18, 2018

احمد وڑائچ نے لکھا ”یہ عورت اب ایک بچے کو ہراساں کر رہی ہے“

And the woman is now harassing a baby . ???? — Ahmad Warraich (@thermospheric) May 17, 2018

اسامہ ملک نے لکھا ”برائے مہربانی بچی کا نام میشاءنہ رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر آپ نے میشاءنام رکھ دیا تو وہ بھی بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگائے گا“

Plz try not to give your baby name meesha. Bcz if you do this then they will also blame some one without evidence. — Usama Malik (@Malikkhtahai) May 18, 2018

فیضان نے لکھا ”ادھر بھی شروع؟“

Idher bhi shorow? ???? — Faizan (@optperson) May 17, 2018

ساجد اکرام نے لکھا ”پہلے علی ظفر سے تو نپٹ لیں“