اورنج ٹرین کے آزمائشی سفر کے دوران شہبازشریف یہ کسے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے ہیں؟ جان کر آپ کی ہنسی نہ رکے گی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)گزشتہ دنوں اورنج لائن میٹرو ٹرین آزمائشی طور پر چل پڑی، ڈیرہ گجراں میں ڈپو کے اندر سڑکوں کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد یہاں پر بچھائی گئی پٹری پر ٹرین نے آزمائشی سفر شروع کیا، اس موقع پر پراجیکٹ کی سٹیرنگ کمیٹی کے سربراہ خواجہ احمد حسان ، وزیراعلیٰ پنجاب اور دیگر چینی و پاکستانی حکام بھی موجود تھے جنہوں نے ٹرین میں سفر بھی کیا۔ ایسے میں وزیراعلیٰ پنجاب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہیں ٹرین کے اندر کھڑے ہوئے ہاتھ ہلاتے دیکھا جاسکتاہے ۔

سینئر صحافی مبشر لقمان نے وزیراعلیٰ پنجاب کی یہ ویڈیو شیئرکرتے ہوئے ساتھ ہی استفسار کیا کہ ” کیا یہ بیمار ہے، یہ کس کی طرف ہاتھ ہلا رہاہے؟“۔

Is he sick? Who is he waiving at?? pic.twitter.com/X4CAvTUIL0

اس پر سینئر صحافی حامد میر نے لکھاکہ ”وہ خلائی مخلوق کی طرف ہاتھ ہلا رہاہے ، ہاہاہاہاہا۔“

I think he is waving at aliens lol

سلمان نے لکھاکہ ”سرجی یہ وہ پاگل ہے جو 30سالوں سے پنجاب کو پیرس بنایا ہے اور اب کراچی کو لندن بنا رہے ہیں“۔

ساجد خیالی نے لکھاکہ ”سواریوں کے انتظار میں کھڑا ہے سرکس والاچاچا۔۔۔‘

سواریوں کے انٹظار میں کھڑا ہے سرکس والا چاچا

ایک اور صارف نے لکھاکہ ”پاگل کو یہ نہیں پتہ پوری مہذب دنیا میں کون ایسے لٹکتا ہے ٹرین سے اور یہ قانونا جرم ہے جاہل نہ ہو تو .

گنواروں کو کوئی بتانے والا بھی نہی کہ ہر جگہ جہالت نہ بکھیرا کرو“۔

عائشہ نے لکھاکہ ”شاید اس کو خلائی مخلوق نظرآرہی ہو“۔۔۔

وجیہہ اقبال چوہدری نے لکھاکہ ”عوام ٹرین کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی بہت جلد ظالم اعلی اس روڈ پہ چلنے والی ویگنیں رکشے سب بند کر کے زبردستی ٹرین کا استعمال کرواکے اپنے کام کی داد لیں گے“

صاحب وڑائچ نے لکھاکہ ”کچھ دن بعد تو یہ سب انشاءاللہ جیل میں ہوں گے“۔

ایس ایم عدیل نے لکھاکہ ”یہ پکا شوباز ہے ، اس کواور اس کی پارٹی کو صرف ڈرامے آتے ہیں“۔

