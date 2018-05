شاہد آفریدی ویسٹ انڈیز کیخلاف ورلڈ الیون کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے کیونکہ۔۔۔ پاکستانیوں کیلئے تشویشناک خبر آ گئی، ایسا کام ہو گیا کہ ہر پاکستانی افسردہ ہو جائے گا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے مایہ ناز سابق آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے زیر اہتمام ورلڈ الیون اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ہونے والے چیریٹی میچ میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔

شاہد آفریدی پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے درمیان گھٹنے کی تکلیف کا شکار ہوئے تھے اور امید ظاہر کی تھی کہ وہ مئی کے آخر تک مکمل طورپر صحت یاب ہو جائیں گے تاہم ڈاکٹر کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آفریدی کو اب بھی مکمل آرام کی ضرورت ہے۔

شاہد آفریدی نے ٹوئٹر پر اپنی تصاویر جاری کرتے ہوئے لکھا ”دبئی میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا، گھٹنے کی تکلیف اب بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی۔ مجھے مزید 3 سے 4 ہفتے لگیں گے، اس کے بعد مکمل صحت یاب ہونے کیلئے پرامید ہوں، میرے لئے دعائیں کرتے رہیں“

Went to see my doctor in Dubai, the knee hasnt recovered fully yet. I'll need another 3-4 weeks. Hoping to regain full fitness after that, keep praying for me. pic.twitter.com/U0gOX9PXtA