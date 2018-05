جمائمہ کے بھائی زیک گولڈ سمتھ نے فلسطینیوں کا قتل عام جائز قرار دے دیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) لندن کی میئرشپ کے حصول میں ناکام رہنے اورموجودہ میئر صادق خان کے ہاتھوں بری شکست سے دوچارہونے والے برطانوی سیاست دان زیک گولڈ سمتھ نے فلسطینیوں کی شہادت پر ان سے اظہار ہمدردی کے بجائے الٹا انہی کو قصوروار قرار دے دیا۔

عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ اسمتھ کے بھائی زیک گولڈ اسمتھ امریکی سفارتخانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل ہونے پراتنے خوش اورشاداں ہیں کہ انسانی اقدارکوہی بھول گئے اوراپنی دلی کیفیت کوچھپانے میں ناکام ہوگئے۔ انھوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پراپنے جذبات کو منتقل کرتے ہوئے فلسطینیوں کی شہادتوں پرنمک پاشی کی ہے۔

Yesterday I criticised Israel's handling of the protests at the Gaza border. I should not have been so quick to judge. We now learn that the 50 of those killed were Hamas terrorists. Israel had an absolute right to defend itself against such attacks. https://t.co/nkFO1XWUDh