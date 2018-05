پاک فضائیہ کے سربراہ کی چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے و ائس چیئرمین سے ملاقات:ترجمان پاک فضائیہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاک فضائیہ کے سر براہ ایئرچیف مارشل مجاہدانورخان سے چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے و ائس چیئرمین جنرل زینگ نے ملاقات کی ہے جس میں پاک اور چینی فضائیہ کے قابل رشک باہمی تعاون پر اظہار اطمینان کیا گیا۔

ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے و ائس چیئرمین جنرل زینگ کاایئرہیڈکوارٹرزاسلام آبادکادورہ کیا جہاںپاک فضائیہ کے سر براہ ایئرچیف مارشل مجاہدانورخان نے معززمہمان کا استقبال کیا۔ایئرہیڈکوارٹرز آمد پر پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی دی۔

سر براہ ایئرچیف مارشل مجاہدانورخان سے جنرل زینگ یوشیاکی وفودکی سطح پر ہونے والی ملاقات میں پیشہ ورانہ دلچسپی کے ا مورپرتبادلہ خیال کیا گیا،جس میں پاک اورچینی فضائیہ کے قابل رشک باہمی تعاون پر اظہار اطمینان کیا اس کے علاوہ دو طرفہ تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔

General Zhang Youxia, Vice Chairman of Chinese Central Military Commission visited Air Headquarters Islamabad today.

Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force