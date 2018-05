امریکی شہر سانتافی کے ہائی سکول میں فائرنگ، 10افراد ہلاک

نیو یارک(ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر سانتافی کے ہائی سکول میں فائرنگ کے نتیجے میں10 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوگئے ہیں۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق فائرنگ سے ایک پولیس افسر بھی زخمی جبکہ حملہ آور کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ فائرنگ کی جگہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں جبکہ واقعے کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں کو ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

حملہ آور ممکنہ طور پر سکول کا طالب علم ہے جس نے کلاس میں گھس کر شاٹ گن سے فائرنگ کردی۔واقعے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ خدا رحم کرے خبریں اچھی نہیں۔

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!