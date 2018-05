شاہد خان آفریدی ورلڈ الیون اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والے چیرٹی میچ کا حصہ ہوں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)دنیائے کرکٹ کے بوم بوم شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ وہ انجری کے حوالے سے اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں اور ورلڈ الیون اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والے میچ کا حصہ ہوں گے.

I will be playing @ICC World XI vs @westindies as I feel strongly to support this as a cricketer & Muslim. I am following the rehab plan my Doctor gave ????%. My Allah recommends to help people in need with all the power I have. C u @HomeOfCricket on 31st and let’s keep #HopeNotOut